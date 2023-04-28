Удар рф по Умани: количество жертв возросло до 4 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество жертв ночной атаки российских войск в Умани Черкасской области увеличилось до 4 человек. Количество пострадавших достигло 17 человек. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в Facebook, пишет УНН.
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"Умань. Обновление на 8:30. Четверо погибших. Троих достали из-под завалов. Еще один человек умер в больнице", - сообщил Клименко.
Детали
По его словам, известно о 17 пострадавших. Они получают медицинскую помощь.
"Спасены трое детей", - добавил он.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Дополнение
В небе над Украиной ночью была уничтожена 21 вражеская ракета из 23.