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Предварительно, по дому в Умани россияне попали ракетой "Х-101" за 13 миллионов долларов - Рувин

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что в жилой многоэтажный дом в городе Умань Черкасской области, по предварительной версии, попала российская авиационная крылатая ракета "Х-101", передает УНН со ссылкой на Telegram КНИИСЭ. 

Детали

Эксперты КНИИСЭ уже исследовали такой тип ракет, которые россияне и раньше выпускали по Украине. Носителями «Х-101» являются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Длина ракеты составляет 7,5 м, боевая часть – около 400 кг, максимальная скорость – 720 км/ч, а дальность полета – до 5000 км, а стоимость такой ракеты составляет 13 миллионов долларов.

Сейчас специалисты КНИИСЭ совместно со следователями осуществляют осмотр места происшествия, фиксируют и документируют все обстоятельства преступления россиян для проведения дальнейших лабораторных исследований. По факту событий будут решаться вопросы об окончательной идентификации и детальные характеристики использованного россиянами оружия, чтобы выяснить его потенциальные источники и ответственных лиц за запуск. Кроме того, будет определяться степень и масштаб повреждений дома, возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции и т.д.

Цитата

«Россияне должны понести наказание за все совершенные террористические акты против украинцев, мирного населения и наших детей, жертв военной российской агрессии, которых сегодня, к сожалению, стало больше. Нам больно, как и каждому гражданину Украины. Понимаем, что достаточной цены за оборванные жизни людей не будет никогда. В то же время основная задача экспертов, несмотря на тяжелую эмоциональную составляющую, провести все необходимые действия на месте происшествия, профессионально выполнить дальнейшую лабораторную экспертную работу и предоставить следствию и суду надежные доказательства для привлечения виновных к ответственности!» − отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз работают на месте попадания российской ракеты не только в Умани, а также по факту повреждения обломками жилого дома в городе Украинка Киевской области.

Дополнение

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей на Днепропетровщине, Черкасщине и Киевщине есть погибшие и раненые.

Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД. По состоянию на 15:00 количество жертв возросло до 17 человек.

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