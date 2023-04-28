Удар рф по Умані: кількість жертв зросла до 17, в області оголошують триденну жалобу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість жертв нічного удару російських військ по Умані у Черкаській області зросла до 17, в області оголошують триденну жалобу, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"28.04/14:47. Умань. Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих: натепер маємо 17 вбитих росіянами мирних жителів Умані", - повідомив Табурець.
Рятувальна операція триває.
"Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.