Удар рф по Умани: количество жертв возросло до 17, в области объявляют трехдневный траур
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество жертв ночного удара российских войск по Умани в Черкасской области возросло до 17, в области объявляют трехдневный траур, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"28.04/14:47. Умань. Спасатели достали из-под завалов еще двух погибших: на данный момент имеем 17 убитых россиянами мирных жителей Умани", - сообщил Табурец.
Спасательная операция продолжается.
"Страшная трагедия для всей Черкасской области. Объявляем в области трехдневный траур", - говорится в сообщении.
Дополнение
Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей на Днепропетровщине, Черкасщине и Киевщине есть погибшие и раненые.
Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.
Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД.