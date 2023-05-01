Рувин о ночном обстреле: россия превратила Украину в полигон испытания экспериментальных ракет

Детали

Сейчас российские террористы пытаются улучшить оптико-электронную систему корреляции по оптическому изображению местности, чтобы более точно попадать в цели, в частности путем захвата изображений на земле, их сверки с запланированными объектами для подтверждения маршрута и корректировки удара, поэтому и проводят такие испытания.

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«Испытания таких ракет должны проводиться на специальных военных полигонах, но россияне делают это на территории Украины атакуя гражданские объекты, что в очередной раз подтверждает их преступления против Украины и мирного населения. Ожидаем передачи объектов исследования для их дальнейшего более детального изучения и предоставления экспертных заключений», − сообщил Рувин.

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В частности этой ночью силы украинской ПВО обезвредили такую экспериментальную ракету - «Х-101». Ее характерная особенность – красный цвет корпуса и элементов конструкции. Учитывая то, что такие образцы уже поступали на исследование экспертов КНИИСЭ, можно утверждать, что ракета является опытно-экспериментальной.

Ранее

Директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, что в жилой многоэтажный дом в городе Умань Черкасской области, по предварительной версии, попала российская авиационная крылатая ракета "Х-101", которая обошлась россиянам в 13 миллионов долларов.