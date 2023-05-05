"Война дронов": Гуменюк рассказала о важности исследования беспилотников для противовоздушной обороны

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“Для того, чтобы правильно строить защиту, необходимо понимать от чего именно мы защищаемся. Во время полномасштабного вторжения мы неоднократно наблюдали поиски новой тактики и новых видов вооружения со стороны врага. Эту войну уже окрестили войной дронов (...) и действительно важно понимать какие именно новации использует враг”, - заявила Гуменюк.

Она подчеркнула, что система обороны Украины наиболее уязвима для атак с неба.

“Поэтому нам надо изучать и понимать что именно враг снаряжает против нас. Изучение каждого нового вида вооружения, которое было применено, очень важно. И все исследования, которые проводятся институтами экспертиз идут на пользу обороны”, - резюмировала она.

Напомним

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) исследуют факты использования дронов россиянами против Украины.



В настоящее время специалисты выполнили уже более 150 комплексных экспертиз, в ходе которых изучались вопросы о причинах взрыва, типе вооружения взрывного устройства, группе его взрывчатого вещества, наличии определенных модификаций и тому подобное.

По данным экспертов КНИИСЭ, среди основных видов дронов, которые использует рф, в том числе для систематических атак на украинские города – иранские "Shahed 131" и "Shahed 136" известны, как "дроны-камикадзе". Кроме того, враг применяет "Shahed-129" и "Shahed-191", а также "Mohajer-4" и "Mohajer-6".