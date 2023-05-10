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Висновки експертів КНДІСЕ лягли в основу заяви Пентагону про збиття Україною російського "Кинджалу" - майор запасу ЗСУ

Висновки експертів КНДІСЕ лягли в основу заяви Пентагону про збиття Україною російського "Кинджалу" - майор запасу ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Висновки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз лягли в основу заяви Пентагону, який офіційно підтвердив збиття Україною російської ракети “Кинджал” за допомогою системи Patriot. Про це в коментарі УНН заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Деталі

За його словами, в Америці дуже прискіпливо ставляться до будь-яких експертиз та нікому не вірять на слово.

Цитата

“Це ж не те, що ми просто прийшли і сказали: ось, ми все дослідили, беріть наш папірець та вірте на слово. У нашої сторони були відповідні світлини та відео, бо американцям дуже важливо, чи дійсно ми за допомогою системи Patriot збили саме “Кинджал”. І коли ми показували їм наші докази - вони були стовідсоткові, не просто папірці. Тобто ці докази, зібрані експертами (КНДІСЕ - ред.), і лягли в основу їхніх заяв”, - повідомив Олексій Гетьман.

Він наголосив: саме завдяки таким експертизам, потужному озброєнню та досвідченим фахівцям Україна і будує свій захист.

“Усі дослідження є дуже важливими. Загалом, у комплексі, саме завдяки доброму озброєнню і тому, що фахівці високого рівня працюють з розрахунками протиповітряної оборони, Україна і вибудовує свій захист. Окрім того, багато людей, які працювали в науково-дослідних інститутах, мобілізувалися. Це не теоретики, це практики, інженери, які після мобілізації одразу були долучені до роботи з ППО”, - пояснив майор запасу ЗСУ.

Нагадаємо

4 травня у небі над Україною збили російську ракету "Кинджал".

Спочатку представники Повітряних сил не коментували інформацію, яку оприлюднила Київська міська військова адміністрація та деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела. Однак, 6 травня у Повітряних силах офіційно підтвердили знищення цієї ракети за допомогою системи Patriot.

Тоді ж редакції УНН з власних джерел стало відомо, що українські експерти вже завершують вивчення частин та уламків ракети.

І дійсно - 8 травня в КНДІСЕ заявили - ЗСУ збило російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".

Через декілька днів у Пентагоні прозвучало офіційне підтвердження цієї інформації.

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