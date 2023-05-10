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У Пентагоні офіційно підтвердили збиття Україною російського "Кинджалу"

У Пентагоні офіційно підтвердили збиття Україною російського "Кинджалу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Пентагоні офіційно підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Про це пише УНН з посиланням на CNN. 

Деталі

Речник Пентагону, генерал Пет Райдер заявив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою системи протиракетної оборони Patriot.

"Я можу підтвердити, що вони збили російську ракету, застосувавши систему протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною ширшого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та міжнародна спільнота надали Україні", — сказав Райдер. 

Він додав, що США та їхні партнери продовжуватимуть "нарощувати поставки засобів протиповітряної оборони наземного базування та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та допомогти країні захистити своїх громадян від росії".

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Нагадаємо

У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал". 

Спочатку представники Повітряних сил не коментували інформацію, яку оприлюднила Київська міська військова адміністрація та деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела. Однак, 6 травня у Повітряних силах офіційно підтвердили знищення цієї ракети за допомогою системи Patriot.

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