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В Пентагоне официально подтвердили сбитие Украиной российского "Кинжала"

В Пентагоне официально подтвердили сбитие Украиной российского "Кинжала"

Киев • УНН

 • 4337749 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Пентагоне официально подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью системы Patriot. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN. 

Детали

Представитель Пентагона, генерал Пэт Райдер заявил, что украинские военные сбили российскую ракету "Кинжал" с помощью системы противоракетной обороны Patriot.

"Я могу подтвердить, что они сбили российскую ракету, применив систему противоракетной обороны Patriot. Как вы знаете, эта система является частью более широкого спектра средств противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты и международное сообщество предоставили Украине", — сказал Райдер. 

Он добавил, что США и их партнеры будут продолжать "наращивать поставки средств противовоздушной обороны наземного базирования и боеприпасов, чтобы помочь Украине контролировать свое суверенное небо и помочь стране защитить своих граждан от россии".

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Напомним

В небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал". 

Сначала представители Воздушных сил не комментировали информацию, которую обнародовала Киевская городская военная администрация и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники. Однако, 6 мая в Воздушных силах официально подтвердили уничтожение этой ракеты с помощью системы Patriot.

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