Выводы экспертов КНИИСЭ легли в основу заявления Пентагона о сбивании Украиной российского "Кинжала" - майор запаса ВСУ

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Детали

По его словам, в Америке очень придирчиво относятся к любым экспертизам и никому не верят на слово.

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“Это же не то, что мы просто пришли и сказали: вот, мы все исследовали, берите нашу бумажку и верьте на слово. У нашей стороны были соответствующие фотографии и видео, потому что американцам очень важно, действительно ли мы с помощью системы Patriot сбили именно “Кинжал”. И когда мы показывали им наши доказательства - они были стопроцентные, не просто бумажки. То есть эти доказательства, собранные экспертами (КНИИСЭ - ред.), и легли в основу их заявлений”, - сообщил Алексей Гетьман.

Он отметил: именно благодаря таким экспертизам, мощному вооружению и опытным специалистам Украина и строит свою защиту.

“Все исследования очень важны. В целом, в комплексе, именно благодаря хорошему вооружению и тому, что специалисты высокого уровня работают с расчетами противовоздушной обороны, Украина и выстраивает свою защиту. Кроме того, многие люди, которые работали в научно-исследовательских институтах, мобилизовались. Это не теоретики, это практики, инженеры, которые после мобилизации сразу были приобщены к работе с ПВО”, - пояснил майор запаса ВСУ.

Напомним

4 мая в небе над Украиной сбили российскую ракету "Кинжал".

Сначала представители Воздушных сил не комментировали информацию, которую обнародовала Киевская городская военная администрация и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники. Однако, 6 мая в Воздушных силах официально подтвердили уничтожение этой ракеты с помощью системы Patriot.

Тогда же редакции УНН из собственных источников стало известно, что украинские эксперты уже завершают изучение частей и обломков ракеты.

И действительно - 8 мая в КНИИСЭ заявили - ВСУ сбили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

Через несколько дней в Пентагоне прозвучало официальное подтверждение этой информации.