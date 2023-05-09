Експерти КНДІСЕ показали крилаті ракети, які були збиті 9 травня над Київщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз продемонстрували фотографії крилатих ракет, які були збиті сьогодні вночі силами українських ППО над Києвом та Київською областю, передає УНН з посиланням на Тelegram-канал інституту.
Деталі
Експерти, які перебувають на місці подій, здійснюють огляд частин та уламків російських ракет, проводять їх ідентифікацію за маркуванням та характерними особливостями, фіксують всі обставини справи для проведення подальших комплексних лабораторних досліджень.
Цитата
«КНДІСЕ має всі можливості для максимального повного дослідження воєнних злочинів росіян. Робота експертів за фактами ракетних обстрілів, у тому числі сьогоднішнього, не обмежується ідентифікацією ракети та її технічними характеристиками. Ми встановлюємо звідки вони були випущені, яку мали траєкторію польоту та яке завдання виконували, хто був відповідальний за їх запуск та цілий комплекс питань. Висновки експертизи з беззаперечними доказами злочинів рф допоможуть притягнути країну-терористку до відповідальності», – зазначив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ дійсно збило російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал" - експерти КНДІСЕ
За попередніми даними, в ході нічної атаки на Київ, росіяни використовували ракети повітряного базування «Х-55» з імітацією бойової частини. Дослідження дозволяють отримати важливі дані для допомоги силам ППО у забезпеченні безпеки міста та країни загалом.
Нагадаємо
В ніч на 9 травня росія випустила по українських містах 25 крилатих ракет, 15 із них по Київщині. 23 ракети було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України.