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Эксперты КНИИСЭ показали крылатые ракеты, которые были сбиты 9 мая над Киевщиной

Эксперты КНИИСЭ показали крылатые ракеты, которые были сбиты 9 мая над Киевщиной

Киев • УНН

 • 1671706 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продемонстрировали фотографии крылатых ракет, которые были сбиты сегодня ночью силами украинских ПВО над Киевом и Киевской областью, передает УНН со ссылкой на Тelegram-канал института.

Детали

Эксперты, находящиеся на месте событий, осуществляют осмотр частей и обломков российских ракет, проводят их идентификацию по маркировке и характерным особенностям, фиксируют все обстоятельства дела для проведения дальнейших комплексных лабораторных исследований.

Цитата

«КНИИСЭ имеет все возможности для максимального полного исследования военных преступлений россиян. Работа экспертов по фактам ракетных обстрелов, в том числе сегодняшнего, не ограничивается идентификацией ракеты и ее техническими характеристиками. Мы устанавливаем откуда они были выпущены, какую имели траекторию полета и какую задачу выполняли, кто был ответственен за их запуск и целый комплекс вопросов. Выводы экспертизы с неоспоримыми доказательствами преступлений рф помогут привлечь страну-террористку к ответственности», – отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

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По предварительным данным, в ходе ночной атаки на Киев, россияне использовали ракеты воздушного базирования «Х-55» с имитацией боевой части. Исследования позволяют получить важные данные для помощи силам ПВО в обеспечении безопасности города и страны в целом.

Напомним

В ночь на 9 мая россия выпустила по украинским городам 25 крылатых ракет, 15 из них по Киевской области. 23 ракеты были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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