КНИИСЭ во время войны является одним из ключевых ведомств в Украине, - Вениславский
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз является одним из ключевых ведомств в Украине во время войны. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил нардеп, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский. Он отметил, что такие работы в тылу помогают в борьбе с врагом.
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“КНИИСЭ во время войны является одним из ключевых ведомств в Украине. Именно там оценивают размер ущерба от российской агрессии. Также экспертизы проводятся и по средствам поражения, которые применяет враг. В институте проводят их идентификацию, определяют откуда они летели и какой вред нанесли. В целом деятельность таких институтов очень важна и бесспорно их надо всячески поддерживать. Мы можем говорить, что они помогают нам вести борьбу с врагом в тылу”, - сообщил он.
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Ранее
Директор института Александр Рувин рассказал, что за время войны в КНИИСЭ исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет и БПЛА.
По словам Юрия Игната, спикера командования Воздушных Сил ВСУ, именно экспертизы института помогают нашим военным понимать, каким оружием с нами воюют россияне, какие у них есть возможности и из чего вообще это оружие состоит.