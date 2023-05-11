КНИИСЭ во время войны является одним из ключевых ведомств в Украине, - Вениславский

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“КНИИСЭ во время войны является одним из ключевых ведомств в Украине. Именно там оценивают размер ущерба от российской агрессии. Также экспертизы проводятся и по средствам поражения, которые применяет враг. В институте проводят их идентификацию, определяют откуда они летели и какой вред нанесли. В целом деятельность таких институтов очень важна и бесспорно их надо всячески поддерживать. Мы можем говорить, что они помогают нам вести борьбу с врагом в тылу”, - сообщил он.

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Ранее

Директор института Александр Рувин рассказал, что за время войны в КНИИСЭ исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет и БПЛА.



По словам Юрия Игната, спикера командования Воздушных Сил ВСУ, именно экспертизы института помогают нашим военным понимать, каким оружием с нами воюют россияне, какие у них есть возможности и из чего вообще это оружие состоит.