За час війни у КНДІСЕ дослідили понад 20 тонн частин та уламків російських ракет і БПЛА - Рувін
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. За час війни експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз дослідили понад 20 тонн частин та уламків російських ракет і безпілотних літальних апаратів. Про це заявив директор інституту Олександр Рувін під час робочої зустрічі з головою КМДА Віталієм Кличко, передає УНН з посиланням на telegram інституту.
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За словами Олександра Рувіна, з 24 лютого минулого року експерти КНДІСЕ провели сотні судових експертиз за фактами ракетних атак, окупації українських територій, вчинення злочинів російськими військовими проти мирного населення України, руйнування наших цивільних та інфраструктурних об'єктів.
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«Наразі експертами досліджено понад 20 тонн частин та уламків російських ракет і безпілотних літальних апаратів. Серед останніх об’єктів дослідження – російська аеробалістична ракета «Кинджал», що була збита силами протиповітряної оборони України в небі над Києвом під час нічної атаки 4 травня.
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Ця ракета є особливо небезпечною, оскільки здатна летіти на дуже великій висоті, тому її складно перехопити та ліквідувати. Вона має спеціальну проникаючу бойову частину для пробивання залізобетону, значних об’ємів землі та інших перешкод, щоб спричиняти великі руйнування.
Дослідження експертів допоможе скласти максимально об’єктивну та повну картину особливостей її використання й «начинки», для того, щоб надати відповідну інформацію нашим військовим та знайти шляхи найефективнішої протидії ворогу», – зазначив директор КНДІСЕ.
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Олександр Рувін заявив, що результати експертиз КНДІСЕ стануть доказами воєнних злочинів росії в Україні в Міжнародному кримінальному суді.