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За время войны в КНИИСЭ исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет и БПЛА - Рувин

За время войны в КНИИСЭ исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет и БПЛА - Рувин

Киев • УНН

 • 768487 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. За время войны эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследовали более 20 тонн частей и обломков российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил директор института Александр Рувин во время рабочей встречи с председателем КГГА Виталием Кличко, передает УНН со ссылкой на telegram института.

Детали

По словам Александра Рувина, с 24 февраля прошлого года эксперты КНИИСЭ провели сотни судебных экспертиз по фактам ракетных атак, оккупации украинских территорий, совершения преступлений российскими военными против мирного населения Украины, разрушения наших гражданских и инфраструктурных объектов.

Цитата

«Сейчас экспертами исследовано более 20 тонн частей и обломков российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Среди последних объектов исследования – российская аэробаллистическая ракета «Кинжал», которая была сбита силами противовоздушной обороны Украины в небе над Киевом во время ночной атаки 4 мая.

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Эта ракета является особо опасной, поскольку способна лететь на очень большой высоте, поэтому ее сложно перехватить и ликвидировать. Она имеет специальную проникающую боевую часть для пробивания железобетона, значительных объемов земли и других препятствий, чтобы вызвать большие разрушения.

Исследование экспертов поможет составить максимально объективную и полную картину особенностей ее использования и «начинки», для того, чтобы предоставить соответствующую информацию нашим военным и найти пути эффективного противодействия врагу», – отметил директор КНИИСЭ.

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Ранее

Александр Рувин заявил, что результаты экспертиз КНИИСЭ станут доказательствами военных преступлений россии в Украине в Международном уголовном суде.

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