Минюст и КНИИСЭ показали ФБР американскую микроэлектронику в оружии россии, которой та кошмарит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз привели представителям США наглядные примеры использования иностранных компонентов, в частности американских, в ракетах и дронах, которыми россия убивает мирное население и уничтожает гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.
Детали
По его словам, в КНИИСЭ состоялась рабочая встреча по вопросам санкционной политики и международного сотрудничества в области судебной экспертизы, участниками которой стали представители руководства министерства юстиции Украины и делегация, представлявшая министерства юстиции и торговли США и Федеральное Бюро Расследований.
«Украинские эксперты исследуют российское оружие с начала войны и сейчас имеют максимально детализированный отчет об использовании врагом иностранной микроэлектроники для развития военно-промышленного комплекса РФ. Специалисты КНИИСЭ привели представителям США наглядные примеры использования иностранных компонентов, в частности, американских в российских ракетах и дронах, которые убивают мирное население и уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины», - отметил Александр Рувин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования – Рувин
По его словам, участники воочию увидели части и обломки ракет Х-101, «Искандер», «Кинжал», «Калибр», разведывательных дронов «Картограф», «Supercam», «Орлан-10», дронов-камикадзе Shahed 136 (Герань-2) и другое российское оружие. Определение и анализ использованной микроэлектроники во вражеской технике, считает Рувин, помогают понять ее возможности и способствуют разработке эффективных мер противодействия и защиты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От современной микроэлектроники до монтажной пены – Рувин об эволюции «шахедов»
Как отметил глава Института, ключевыми аспектами сотрудничества Украины и США по санкционной политике участники встречи определили расширение перечня субъектов, которые поддерживают войну и подпадают под санкции, препятствование поставки в Россию товаров двойного назначения через посреднические страны и меры по ограничению доступа врага к инновационным технологиям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНИИСЭ во время войны является одним из ключевых ведомств в Украине – Вениславский
«Данный перечень далеко не исчерпывающий, поэтому работа по направлению санкций продолжится и в дальнейшем. Спасибо партнерам за поддержку Украины в борьбе против российской агрессии и защиту ценностей всего демократического мира!», - резюмировал Александр Рувин.