Єрмак показав уламки російських ракет, що досліджує КНДІСЕ: експерти продовжують виявляти іноземні компоненти

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«Наші експерти продовжують вивчати компоненти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА «шахед» і «картограф». Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання рф», - написав Єрмак у своєму Телеграм-каналі під фото уламків російських дронів та ракет.

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Дослідження проводить Київський науково дослідний інститут судових експертиз. Раніше вони вже встановили, що компоненти іранських «шахедів», які російські військові злочинці використовують для ударів по Україні, походять з 36 країн світу. Більшість компонентів електроніки вироблені на підприємствах США, Японії та країн Європи.

«Іран (як країну походження комплектуючих – ред.) ми змогли виявити лише на двигуні й на його складових. Тим паче, що більша частина двигуна, знову-таки, європейська», - зазначили експерти.

Також у досліджених дронах є й російські елементи. Але фахівці, які повністю відновили компонувальну та функціональну схеми БПЛА, зазначили, що деталі з рф становлять не більше ніж 15% від загальної кількості компонентів.

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Економічні аналітики переконані, що росія користується заплутаними торговельними шляхами та можливістю завозити підсанкційні товари, зокрема і мікросхеми, через треті країни. Це дає можливість оминати експортний контроль, під який, зокрема, потраплять напівпровідникові технології. Але рф завозить їх через Китай, Туреччину, ОАЕ та інші країни. Як правило, партія товару, який зрештою потрапляє до росії, може бути продана і перепродана кілька разів, часто через легальні компанії, перш ніж врешті-решт потрапити до нейтральної країни-посередника. Дані свідчать про те, що Китай на сьогодні є найбільшим експортером до росії мікрочипів та інших технологій, які використовуються у критично важливих предметах озброєння.

У червні 2023 року Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій, який включає інструмент протидії обходу, щоб обмежити "продаж, постачання, передачу або експорт" певних санкційних товарів і технологій до певних третіх країн, які виступають посередниками для росії. Водночас, за оцінками аналітиків, зокрема, і західних ці обмежувальні заходи не є вичерпними. І рф, і Іран все ще продовжують отримувати компоненти з «третіх країн».

У серпні 2023 року Україна передала країнам G7 доповідь, яка базується на дослідження компонентів озброєння, яким рф атакує Україну. У доповіді вказується, що 52 електричні компоненти, виготовлені західними компаніями, були знайдені в безпілотнику Shahed-131 і 57 в моделі Shahed-136.

П'ять європейських компаній, включаючи польську дочірню компанію британської транснаціональної компанії, названі оригінальними виробниками ідентифікованих компонентів.

«Серед виробників — компанії зі штаб-квартирами в країнах санкційної коаліції: США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччині, Канаді, Японії та Польщі», — йдеться у документі, якій опублікували західні медіа. У доповіді також вказуються країни через які західні технології потрапляють до рф та Ірану. Після появи цього документу Європейській комісії заявили, що можуть заборонити продаж деяких технологій та компонентів до низки країн з яких ті потрапляють до Ірану та росії.