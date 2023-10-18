Ермак показал обломки российских ракет, которые исследует КНИИСЭ: эксперты продолжают выявлять иностранные компоненты

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«Наши эксперты продолжают изучать компоненты сбитых российских ракет Х-101, а также БПЛА «шахед» и «картограф». Находим иностранные компоненты, работаем с партнерами для того, чтобы исключить в дальнейшем их поставки рф», - написал Ермак в своем Телеграм-канале под фото обломков российских дронов и ракет.

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Исследование проводит Киевский научно исследовательский институт судебных экспертиз. Ранее они уже установили, что компоненты иранских «шахедов», которые российские военные преступники используют для ударов по Украине, происходят из 36 стран мира. Большинство компонентов электроники произведены на предприятиях США, Японии и стран Европы.

«Иран (как страну происхождения комплектующих – ред.) мы смогли обнаружить только на двигателе и на его составляющих. Тем более, что большая часть двигателя, опять-таки, европейская», - отметили эксперты.

Также в исследованных дронах есть и российские элементы. Но специалисты, которые полностью восстановили компоновочную и функциональную схемы БПЛА, отметили, что детали из рф составляют не более 15% от общего количества компонентов.

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Экономические аналитики убеждены, что россия пользуется запутанными торговыми путями и возможностью завозить подсанкционные товары, в том числе и микросхемы, через третьи страны. Это дает возможность обходить экспортный контроль, под который, в частности, попадут полупроводниковые технологии. Но рф завозит их через Китай, Турцию, ОАЭ и другие страны. Как правило, партия товара, который в конце концов попадает в россию, может быть продана и перепродана несколько раз, часто через легальные компании, прежде чем в конце концов попасть в нейтральную страну-посредника. Данные свидетельствуют о том, что Китай сегодня является крупнейшим экспортером в россию микрочипов и других технологий, используемых в критически важных предметах вооружения.

В июне 2023 года Европейский Союз принял новый пакет санкций, который включает инструмент противодействия обходу, чтобы ограничить "продажу, поставку, передачу или экспорт" определенных санкционных товаров и технологий в определенные третьи страны, которые выступают посредниками для россии. В то же время, по оценкам аналитиков, в том числе и западных, эти ограничительные меры не являются исчерпывающими. И рф, и Иран все еще продолжают получать компоненты из «третьих стран».

В августе 2023 года Украина передала странам G7 доклад, основанный на исследовании компонентов вооружения, которым рф атакует Украину. В докладе указывается, что 52 электрические компоненты, изготовленные западными компаниями, были найдены в беспилотнике Shahed-131 и 57 в модели Shahed-136.

Пять европейских компаний, включая польскую дочернюю компанию британской транснациональной компании, названы оригинальными производителями идентифицированных компонентов.

«Среди производителей — компании со штаб-квартирами в странах санкционной коалиции: США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше», — говорится в документе, которой опубликовали западные медиа. В докладе также указываются страны через которые западные технологии попадают в рф и Иран. После появления этого документа Европейской комиссии заявили, что могут запретить продажу некоторых технологий и компонентов в ряд стран из которых те попадают в Иран и россию.