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"Флагман" серед БПЛА рф: Рувін розповів про нове дослідження рашистської зброї

Київ • УНН

 • 476752 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Експерти КНДІСЕ досліджують російський безпілотник із серії «Supercam», який вважається флагманом серед безпілотних авіаційних систем ворога. Про це у своєму Telegram-каналі розповів директор Київського науково-дослідного інститут судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.

"Флагман" серед БПЛА рф: Рувін розповів про нове дослідження рашистської зброї

Цитата

«Дрон вважається флагманом серед безпілотних авіаційних систем ворога. Він призначений для виконання аерофотозйомки та відеомоніторингу, а також для збору геопросторової інформації», - зазначив він.

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За словами експерта, під час аерофотозйомки ворог намагається отримати зображення з висоти для створення сучасних карт та аналізу територій, а відеомоніторинг покликаний для спостереження за територією чи об'єктами в режимі реального часу.

«Цей зразок БПЛА, який приземлили українські військові, було запущено ворогом із тимчасово окупованої території, у зони бойових дій на сході України. Розмах його крил становить 3,2 м, максимальна злітна вага − 11,5 кг, час польоту − до 4,5 год. Безпілотник летить зі швидкістю 65-120 км/год на максимальну дальність близько 240 км. Радіус дії радіолінії – 70-100 км, дальність дії відеоканалу – 50-100 км», - уточнив Олександр Рувін технічні параметри дрону.

За його словами, основним завданням експертів під час подібних дослідженнях є точне визначення типу, виду та характеристик ворожої техніки, а також у дослідженні її елементної бази.

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«Робота з дослідження техніки ворога під час воєнних дій є надзвичайно важливою для багатьох аспектів військової стратегії, тактики та безпеки. Висновки експертів та максимально деталізовану інформацію дослідження буде передано відповідним правоохоронним органам України», - зазначив очільник КНДІСЕ.

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Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у межах саміту Ради Європи було підписано політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України.

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