Комплекс "Комета": Рувін розповів, чим ворог "маскує" свої дрони та бомби від нашої РЕБ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Блок «Комета», який входить до системи навігації дронів Shahed-136, має основним завданням знижувати вплив систем РЕБ на літальний апарат. Про те, що це за блок і чи є він повністю російським виробом, у своєму Telegram-каналі розповів директор Київського науково-дослідного інститут судових експертиз Олександр Рувін, пише УНН.
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«У «нових» ворожих дронах російського виробництва типу Shahed-136/Герань-2 єдиним суто російським компонентом є блок «Комета» із системи навігації. Це свідчить про те, що хоча БПЛА й виробляються ймовірніше всього вже на території рф, велика частина складових має іноземне походження.
Щобільше, проведені нашими експертами дослідження показують, що навіть у «Кометах», здавалося б суто російських компонентах, містяться багато дрібних іноземних складових», - повідомив Рувін.
Першочергово «Комету» розробляли для захисту навігаційних сигналів. Олександр Рувін додав, що до її лінійки входить кілька блоків із різним конструктивним виконанням; вони характеризуються високою стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби.
«Компонент встановлювали на літальні апарати інших зразків (наприклад, БПЛА Орлан-10), його основне завдання – зниження впливу систем РЕБ на літальні апарати», - пояснив директор КНДІСЕ.
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Зважаючи на тиск санкцій та зниження потужностей російського військово-промислового комплексу, блоки «Комета» нині використовуються для комплектації Shahed-136. Рувін вважає, що через таку модифікацію ворог намагається знайти варіанти імпортозаміщення іноземних деталей та максимально здешевити й уніфікувати виробництво цих БПЛА.
«Наразі фахівці КНДІСЕ працюють над повною ідентифікацією компонентної бази «нових» російських безпілотників. На дослідження надходять як вцілілі, так і дуже пошкоджені частини й уламки Shahed-136 з вбудованою «Кометою». За кожним об’єктом дослідження ми надаємо максимально повну та детальну інформацію, яку можливо ідентифікувати. Ці дані є основою для подальшої роботи української сторони зі світовою спільнотою. Однозначно питання ще більшого санкційного тиску на рф повинно залишатися актуальним у порядку денному міжнародних зустрічей з партнерами України.
Зазначимо також, що експертам відомі випадки використання «Комети» у плануючих авіабомбах з модулями планерування та корекції. Ці факти наразі також досліджуються», - додав він.
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