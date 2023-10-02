Комплекс "Комета": Рувин рассказал, чем враг "маскирует" свои дроны и бомбы от нашей РЭБ

КИЕВ. 2 октября. УНН. Блок «Комета», который входит в систему навигации дронов Shahed-136, имеет основной задачей снижать влияние систем РЭБ на летательный аппарат. О том, что это за блок и является ли он полностью российским изделием, в своем Telegram-канале рассказал директор Киевского научно-исследовательского институт судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.