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Комплекс "Комета": Рувин рассказал, чем враг "маскирует" свои дроны и бомбы от нашей РЭБ

Киев • УНН

 • 174891 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Блок «Комета», который входит в систему навигации дронов Shahed-136, имеет основной задачей снижать влияние систем РЭБ на летательный аппарат. О том, что это за блок и является ли он полностью российским изделием, в своем Telegram-канале рассказал директор Киевского научно-исследовательского институт судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.

Цитата

«В «новых» вражеских дронах российского производства типа Shahed-136/Герань-2 единственным чисто российским компонентом является блок «Комета» из системы навигации. Это свидетельствует о том, что хотя БПЛА и производятся вероятнее всего уже на территории рф, большая часть составляющих имеет иностранное происхождение.

Более того, проведенные нашими экспертами исследования показывают, что даже в «Кометах», казалось бы сугубо российских компонентах, содержатся много мелких иностранных составляющих», - сообщил Рувин.

В первую очередь «Комету» разрабатывали для защиты навигационных сигналов. Александр Рувин добавил, что в ее линейку входит несколько блоков с различным конструктивным исполнением; они характеризуются высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.

«Компонент устанавливался на летательные аппараты других образцов (например, БПЛА Орлан-10), его основная задача – снижение воздействия систем РЭБ на летательные аппараты», - пояснил директор КНИИСЭ.

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Ввиду давления санкций и снижения мощностей российского военно-промышленного комплекса, блоки «Комета» в настоящее время используются для комплектации Shahed-136. Рувин считает, что через такую модификацию враг пытается найти варианты импортозамещения иностранных деталей и максимально удешевить и унифицировать производство этих БПЛА.

«Сейчас специалисты КНИИСЭ работают над полной идентификацией компонентной базы «новых» российских беспилотников. На исследование поступают как уцелевшие, так и сильно поврежденные части и обломки Shahed-136 со встроенной «Кометой». По каждому объекту исследования мы предоставляем максимально полную и подробную информацию, которую возможно идентифицировать. Эти данные являются основой для дальнейшей работы украинской стороны с мировым сообществом. Однозначно вопрос еще большего санкционного давления на рф должен оставаться актуальным в повестке дня международных встреч с партнерами Украины.

Отметим также, что экспертам известны случаи использования «Кометы» в планирующих авиабомбах с модулями планирования и коррекции. Эти факты сейчас также исследуются», - добавил он.

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