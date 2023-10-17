"Флагман" среди БПЛА рф: Рувин рассказал о новом исследовании рашистского оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Эксперты КНИИСЭ исследуют российский беспилотник из серии "Supercam", который считается флагманом среди беспилотных авиационных систем врага. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет УНН.
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"Дрон считается флагманом среди беспилотных авиационных систем врага. Он предназначен для выполнения аэрофотосъемки и видеомониторинга, а также для сбора геопространственной информации", - отметил он.
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По словам эксперта, во время аэрофотосъемки враг пытается получить изображение с высоты для создания современных карт и анализа территорий, а видеомониторинг призван для наблюдения за территорией или объектами в режиме реального времени.
"Этот образец БПЛА, который приземлили украинские военные, был запущен врагом с временно оккупированной территории, в зоны боевых действий на востоке Украины. Размах его крыльев составляет 3,2 м, максимальный взлетный вес - 11,5 кг, время полета - до 4,5 ч. Беспилотник летит со скоростью 65-120 км/ч на максимальную дальность около 240 км. Радиус действия радиолинии - 70-100 км, дальность действия видеоканала - 50-100 км", - уточнил Александр Рувин технические параметры дрона.
По его словам, основной задачей экспертов при подобных исследованиях является точное определение типа, вида и характеристик вражеской техники, а также в исследовании ее элементной базы.
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"Работа по исследованию техники врага во время военных действий является чрезвычайно важной для многих аспектов военной стратегии, тактики и безопасности. Выводы экспертов и максимально детализированную информацию исследования будет передано соответствующим правоохранительным органам Украины", - отметил глава КНИИСЭ.
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Напомним
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