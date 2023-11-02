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россия испытывает на украинцах новые ракеты для С-400 - Рувин

Киев • УНН

 • 557034 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Найденные на Запорожском направлении обломки и, в частности, электронная плата с иностранными комплектующими принадлежат новой ракете от комплекса С-400, которую российские военные испытывают во время агрессии против Украины. Об этом в комментарии УНН сообщил глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

россия испытывает на украинцах новые ракеты для С-400 - Рувин

Цитата

«Российские военные, действительно, начали использовать новые типы зенитных ракет 40Н6 в комплексах С-400. Об этом свидетельствуют части и обломки, обнаруженные на Запорожском направлении. Предварительная экспертная идентификация свидетельствует о том, что соответствующие ракеты могут быть опытными образцами, и враг проводит их испытания», - пояснил глава КНИИСЭ.

Отметим, что, по информации главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, на Запорожском направлении найдено очередное подтверждение попадания в российский военно-производственный комплекс иностранной электроники - на этот раз это иностранная плата от новой российской ракеты 40Н6, которая используется в комплексах С-400.

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По словам Рувина, эти комплексы довольно часто размещают на приграничной территории, неподалеку от линии соприкосновения, а дальность полета новой ракеты теперь будет составлять около 380-400 км.

«Более подробную информацию сможем предоставить после завершения лабораторных исследований. Опыт работы с опытными образцами российского оружия для нас не новый», − отметил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

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По словам главы Института, предварительные исследования зенитных ракет С-400 позволят «быстро понять и установить все возможные отличия и уникальность этой модификации».

Как сообщалось ранее, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз неоднократно выявляли иностранную микроэлектронику и технические компоненты в российском оружии, используемом против Украины.

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Ранее эксперты КНИИСЭ уже установили, что компоненты иранских «шахедов», которые российские военные преступники используют для ударов по Украине, происходят из 36 стран мира. Большинство компонентов электроники произведены на предприятиях США, Японии и стран Европы.

«Иран (как страну происхождения комплектующих – ред.) мы смогли обнаружить только на двигателе и на его составляющих. Тем более, что большая часть двигателя, опять-таки, европейская», - отметили эксперты.

Также в исследованных дронах есть и российские элементы. Но специалисты, которые полностью восстановили компоновочную и функциональную схемы БПЛА, отметили, что детали из рф составляют не более 15% от общего количества компонентов.

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Экономические аналитики убеждены, что россия пользуется запутанными торговыми путями и возможностью завозить подсанкционные товары, в том числе и микросхемы, через третьи страны. Это дает возможность обходить экспортный контроль, под который, в частности, попадут полупроводниковые технологии. Но россия завозит их через Китай, Турцию, ОАЭ и другие страны. Как правило, партия товара, который в конце концов попадает в россию, может быть продана и перепродана несколько раз, часто через легальные компании, прежде чем в конце концов попасть в нейтральную страну-посредника. Данные свидетельствуют о том, что Китай сегодня является крупнейшим экспортером в россию микрочипов и других технологий, используемых в критически важных предметах вооружения.

В июне 2023 года Европейский Союз принял новый пакет санкций, который включает инструмент противодействия обхода, чтобы ограничить "продажу, поставку, передачу или экспорт" определенных санкционных товаров и технологий в определенные третьи страны, которые выступают посредниками для россии. А в августе 2023 года Украина передала странам G7 доклад, основанный на исследовании компонентов вооружения, которым рф атакует Украину.

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