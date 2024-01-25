Рувин: враг бил по Киеву из комплексов С-400 переделанными ракетами ПВО, чтобы вызвать большее количество жертв
Киев • УНН
Во время ракетной атаки на Киев 23 января враг переоборудовал ЗРК С-400, чтобы нанести большее количество жертв среди мирного населения, заявил Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Во время последнего ракетного удара по Киеву, который состоялся 23 января, враг бил из комплексов С-400 переработанными ракетами ПВО типа "48Н". Это было сделано сознательно, чтобы вызвать большее количество жертв среди гражданского населения. Об этом заявил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире телеканала "Эспрессо", пишет УНН.
По словам Рувина, такие переработанные ракеты предназначены не для точного попадания в цель, а для массового поражения территории.
"На определенных местах были изъяты объекты, которые точно свидетельствуют, что применялись ракеты, которые летят по баллистической траектории. Это "48-ми" ракеты, которые применяются врагом в комплексах С-400. Эти ракеты должны использоваться для противовоздушной обороны, но в России их переделали и теперь они имеют вид поражения "земля-земля". Соответствующие объекты найдены, поэтому можно точно идентифицировать, что это ракеты из комплекса С-400.
Они не предназначены для какого-то точного попадания в цель, потому что они перекрывают какие-то большие территории. Учитывая их неточность, эти удары были направлены на нанесение материального ущерба и жертв среди гражданского населения", - отметил Рувин.
Дополнительно
Директор КНИИСЭ ранее рассказывал, что россия испытывает на украинцах новые ракеты для С-400.
"Российские военные, действительно, начали использовать новые типы зенитных ракет 40Н6 в комплексах С-400. Об этом свидетельствуют части и обломки, обнаруженные на Запорожском направлении. Предварительная экспертная идентификация свидетельствует о том, что соответствующие ракеты могут быть опытными образцами, и враг проводит их испытания", - объяснял Рувин.
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине10 январь 2024, 07:26 • 129970 просмотров
Рувин: враг бил по Киеву из комплексов С-400 переделанными ракетами ПВО, чтобы вызвать большее количество жертв
Во время ракетной атаки на Киев 23 января враг переоборудовал ЗРК С-400, чтобы нанести большее количество жертв среди мирного населения, заявил Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
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