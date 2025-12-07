"Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма": Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям и семьям погибших воинов

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир воинам Сил обороны и безопасности, которым присвоено звание Герой Украины, и семьям погибших героев, отметив, что Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма, который проявляют наши люди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента.

Детали

Как говорится в сообщении, накануне, в День Вооруженных Сил Украины, Президент Зеленский вручил 20 сертификатов на получение квартир Героям Украины и родным воинов, удостоенных этого звания посмертно.

Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма, который проявляют наши люди – наши воины, наши защитники и защитницы. И символично, что "Золотые Звезды" для наших героев означают не только наше украинское уважение, не только нашу благодарность, но и то, что у каждого украинского героя, у каждой семьи украинского героя точно будет свой дом здесь, в Украине - сказал Зеленский.

Он добавил, что необходимо закончить войну достойно, надежно, чтобы россияне сюда больше никогда не приходили.

Мы должны гарантировать, что Украина всегда будет иметь достойное место в мировых процессах, и это обязательно будет. Но так же мы должны гарантировать, что родные наших украинских героев будут чувствовать себя в Украине дома. И это дом именно для всех наших героев, потому что они защитили этот дом - отметил Зеленский.

Президент вручил 20 сертификатов на получение квартир: 11 – родным погибших воинов и девять – лично Героям Украины. Это защитники, которые отличились в боях за Мариуполь, Бахмут, Клещеевку, Авдеевку, Кременную, Угледар, Широкино, остров Змеиный, в контрнаступательной операции во время освобождения Херсонщины, Черниговщины и Запорожья. Военнослужащие Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии и Медицинских сил.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню Вооруженных Сил Украины обратился к военным, их семьям и всем гражданам. Он подчеркнул, что украинская армия является основой независимости государства и сдерживает российское вторжение.