российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на Харьковщине
6 декабря, 20:45
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращение
6 декабря, 07:49
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традиции
5 декабря, 18:15
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсили
5 декабря, 14:41
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
5 декабря, 11:17
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма": Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям и семьям погибших воинов

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Президент Владимир Зеленский вручил 20 сертификатов на квартиры Героям Украины и семьям погибших воинов. Это событие состоялось накануне Дня Вооруженных Сил Украины.

"Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма": Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям и семьям погибших воинов

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир воинам Сил обороны и безопасности, которым присвоено звание Герой Украины, и семьям погибших героев, отметив, что Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма, который проявляют наши люди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента.

Детали

Как говорится в сообщении, накануне, в День Вооруженных Сил Украины, Президент Зеленский вручил 20 сертификатов на получение квартир Героям Украины и родным воинов, удостоенных этого звания посмертно.

Украина не сохранилась бы, если бы не было такого героизма, который проявляют наши люди – наши воины, наши защитники и защитницы. И символично, что "Золотые Звезды" для наших героев означают не только наше украинское уважение, не только нашу благодарность, но и то, что у каждого украинского героя, у каждой семьи украинского героя точно будет свой дом здесь, в Украине

- сказал Зеленский.

Он добавил, что необходимо закончить войну достойно, надежно, чтобы россияне сюда больше никогда не приходили.

Мы должны гарантировать, что Украина всегда будет иметь достойное место в мировых процессах, и это обязательно будет. Но так же мы должны гарантировать, что родные наших украинских героев будут чувствовать себя в Украине дома. И это дом именно для всех наших героев, потому что они защитили этот дом

- отметил Зеленский.

Президент вручил 20 сертификатов на получение квартир: 11 – родным погибших воинов и девять – лично Героям Украины. Это защитники, которые отличились в боях за Мариуполь, Бахмут, Клещеевку, Авдеевку, Кременную, Угледар, Широкино, остров Змеиный, в контрнаступательной операции во время освобождения Херсонщины, Черниговщины и Запорожья. Военнослужащие Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-Морских сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии и Медицинских сил.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню Вооруженных Сил Украины обратился к военным, их семьям и всем гражданам. Он подчеркнул, что украинская армия является основой независимости государства и сдерживает российское вторжение.

Павел Башинский

Общество
Военное положение
Война в Украине
Запорожская область
Национальная гвардия Украины
Клещеевка
Черниговская область
Авдеевка
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Угледар
Владимир Зеленский
Украина
Бахмут
Мариуполь