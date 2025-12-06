$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозвернення
07:49 • 10588 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 14080 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 24936 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 36961 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 30602 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 55055 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 37035 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36066 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46623 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Українська армія стала взірцем для всього світу, але зміни повинні продовжуватись - Зеленський під час нагородження військових

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Збройних Сил України звернувся до військових, їхніх родин та всіх громадян. Він наголосив, що українська армія є основою незалежності держави та стримує російське вторгнення.

Українська армія стала взірцем для всього світу, але зміни повинні продовжуватись - Зеленський під час нагородження військових

Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Збройних Сил України звернувся до військових, їхніх родин та всіх громадян з нагоди Дня Збройних сил. Він наголосив, що українська армія є основою незалежності держави та продовжує стримувати російське вторгнення, передає УНН.

Деталі

У зверненні Президент підкреслив роль Збройних сил у збереженні країни та її суб’єктності у світі. 

Ми стримуємо російське повномасштабне вторгнення, ми тримаємо російських вбивць вже майже чотири роки цієї повномасштабної війни і після років гібридної війни. Тримаємо їх за межею фронту. Україна є. І доля України дійсно має значення... І це виключно тому, що у нас є ви 

- наголосив Зеленський.

Також, Президент відзначив, що армія стала прикладом для інших держав і має продовжувати розвиватись як максимально сучасна.

Наша армія змінилась так, що зараз це багато в чому взірець для інших армій світу. Але зміни повинні продовжуватись і будуть. Наша армія має бути максимально сучасною. В усьому 

- наголосив Президент.

Глава держави подякував військовим, їхнім близьким та всім, хто підтримує оборону країни. Він закликав пам’ятати загиблих захисників і вшанувати їх хвилиною мовчання. 

Я пишаюся вами, українські захисники та захисниці. Ми дякуємо кожній родині українських воїнів 

– наголосив він.

У завершенні виступу Зеленський заявив, що сила українських воїнів є запорукою того, що держава збережеться. А після промови Президент особисто вручив нагороди рідним полеглих героїв та діючим захисникам.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем Збройних Сил України, подякувавши за оборону країни. Він наголосив на важливості пам'яті про загиблих та відзначив внесок різних підрозділів і жінок у ЗСУ.

Алла Кіосак

