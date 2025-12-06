Українська армія стала взірцем для всього світу, але зміни повинні продовжуватись - Зеленський під час нагородження військових

Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Збройних Сил України звернувся до військових, їхніх родин та всіх громадян з нагоди Дня Збройних сил. Він наголосив, що українська армія є основою незалежності держави та продовжує стримувати російське вторгнення, передає УНН.

Деталі

У зверненні Президент підкреслив роль Збройних сил у збереженні країни та її суб’єктності у світі.

Ми стримуємо російське повномасштабне вторгнення, ми тримаємо російських вбивць вже майже чотири роки цієї повномасштабної війни і після років гібридної війни. Тримаємо їх за межею фронту. Україна є. І доля України дійсно має значення... І це виключно тому, що у нас є ви - наголосив Зеленський.

Також, Президент відзначив, що армія стала прикладом для інших держав і має продовжувати розвиватись як максимально сучасна.

Наша армія змінилась так, що зараз це багато в чому взірець для інших армій світу. Але зміни повинні продовжуватись і будуть. Наша армія має бути максимально сучасною. В усьому - наголосив Президент.

Глава держави подякував військовим, їхнім близьким та всім, хто підтримує оборону країни. Він закликав пам’ятати загиблих захисників і вшанувати їх хвилиною мовчання.

Я пишаюся вами, українські захисники та захисниці. Ми дякуємо кожній родині українських воїнів – наголосив він.

У завершенні виступу Зеленський заявив, що сила українських воїнів є запорукою того, що держава збережеться. А після промови Президент особисто вручив нагороди рідним полеглих героїв та діючим захисникам.

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем Збройних Сил України, подякувавши за оборону країни. Він наголосив на важливості пам'яті про загиблих та відзначив внесок різних підрозділів і жінок у ЗСУ.