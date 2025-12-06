Украинская армия стала образцом для всего мира, но изменения должны продолжаться – Зеленский во время награждения военных

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Вооруженных Сил Украины обратился к военным, их семьям и всем гражданам по случаю Дня Вооруженных сил. Он подчеркнул, что украинская армия является основой независимости государства и продолжает сдерживать российское вторжение, передает УНН.

Детали

В обращении Президент подчеркнул роль Вооруженных сил в сохранении страны и ее субъектности в мире.

Мы сдерживаем российское полномасштабное вторжение, мы держим российских убийц уже почти четыре года этой полномасштабной войны и после лет гибридной войны. Держим их за чертой фронта. Украина есть. И судьба Украины действительно имеет значение... И это исключительно потому, что у нас есть вы - подчеркнул Зеленский.

Также, Президент отметил, что армия стала примером для других государств и должна продолжать развиваться как максимально современная.

Наша армия изменилась так, что сейчас это во многом образец для других армий мира. Но изменения должны продолжаться и будут. Наша армия должна быть максимально современной. Во всем - подчеркнул Президент.

Глава государства поблагодарил военных, их близких и всех, кто поддерживает оборону страны. Он призвал помнить погибших защитников и почтить их минутой молчания.

Я горжусь вами, украинские защитники и защитницы. Мы благодарим каждую семью украинских воинов – подчеркнул он.

В завершение выступления Зеленский заявил, что сила украинских воинов является залогом того, что государство сохранится. А после речи Президент лично вручил награды родным павших героев и действующим защитникам.

Напомним

