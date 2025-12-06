Украинская армия стала образцом для всего мира, но изменения должны продолжаться – Зеленский во время награждения военных
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню Вооруженных Сил Украины обратился к военным, их семьям и всем гражданам. Он подчеркнул, что украинская армия является основой независимости государства и сдерживает российское вторжение.
Детали
В обращении Президент подчеркнул роль Вооруженных сил в сохранении страны и ее субъектности в мире.
Мы сдерживаем российское полномасштабное вторжение, мы держим российских убийц уже почти четыре года этой полномасштабной войны и после лет гибридной войны. Держим их за чертой фронта. Украина есть. И судьба Украины действительно имеет значение... И это исключительно потому, что у нас есть вы
Также, Президент отметил, что армия стала примером для других государств и должна продолжать развиваться как максимально современная.
Наша армия изменилась так, что сейчас это во многом образец для других армий мира. Но изменения должны продолжаться и будут. Наша армия должна быть максимально современной. Во всем
Глава государства поблагодарил военных, их близких и всех, кто поддерживает оборону страны. Он призвал помнить погибших защитников и почтить их минутой молчания.
Я горжусь вами, украинские защитники и защитницы. Мы благодарим каждую семью украинских воинов
В завершение выступления Зеленский заявил, что сила украинских воинов является залогом того, что государство сохранится. А после речи Президент лично вручил награды родным павших героев и действующим защитникам.
Напомним
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины, поблагодарив за оборону страны. Он подчеркнул важность памяти о погибших и отметил вклад различных подразделений и женщин в ВСУ.