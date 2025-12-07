"Україна не збереглася б, якби не було такого героїзму": Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям та сім'ям загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир воїнам Сил оборони та безпеки, яким присвоєно звання Герой України, та родинам загиблих героїв, зазначивши, що Україна не збереглась би, якби не було такого героїзму, який проявляють наші люди. Про це пише УНН з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента.

Деталі

Як йдеться в повідомленні, напередодні, у День Збройних Сил України, Президент Зеленський вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Україна не збереглась би, якби не було такого героїзму, який проявляють наші люди – наші воїни, наші захисники й захисниці. І символічно, що "Золоті Зірки" для наших героїв означають не тільки нашу українську шану, не тільки нашу вдячність, але й те, що у кожного українського героя, у кожної родини українського героя точно буде свій дім тут, в Україні - сказав Зеленський.

Він додав, що необхідно закінчити війну достойно, надійно, щоб росіяни сюди більше ніколи не приходили.

Ми маємо гарантувати, що Україна завжди матиме достойне місце у світових процесах, і це обов'язково буде. Але так само ми маємо гарантувати, що рідні наших українських героїв відчуватимуть себе в Україні вдома. І це дім саме для всіх наших героїв, бо вони захистили цей дім - зазначив Зеленський.

Президент вручив 20 сертифікатів на отримання квартир: 11 – рідним загиблих воїнів і дев’ять – особисто Героям України. Це захисники, які відзначилися в боях за Маріуполь, Бахмут, Кліщіївку, Авдіївку, Кремінну, Вугледар, Широкине, острів Зміїний, у контрнаступальній операції під час звільнення Херсонщини, Чернігівщини й Запоріжжя. Військовослужбовці Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії та Медичних сил.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Збройних Сил України звернувся до військових, їхніх родин та всіх громадян. Він наголосив, що українська армія є основою незалежності держави та стримує російське вторгнення.