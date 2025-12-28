В Италии арестованы подозреваемые в финансировании ХАМАС под видом сборов для гражданских палестинцев

$41.930.00
49.430.00
ukenru
20:03 • 5796 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34 • 12054 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
17:54 • 14383 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 14350 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 15397 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 16214 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 37676 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 37543 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 96918 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 49348 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
7.5м/с
91%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украина синхронизировала санкции с Великобританией: в списке граждане рф, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии27 декабря, 13:30 • 5482 просмотра
Мужчина умер в Белгород-Днестровском ТЦК в Одесской области: детали27 декабря, 13:39 • 11948 просмотра
Нью-Йорк готовится к мощному шторму: отменены сотни авиарейсов27 декабря, 14:18 • 4544 просмотра
"Реальная оппозиция рф воюет": в ЦПД отреагировали на гибель командира РДК Капустина27 декабря, 15:11 • 4916 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"20:41 • 16912 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"20:41 • 16934 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 49268 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 96918 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 41705 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 71347 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карни
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Польша
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 17600 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 49268 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 20530 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 19948 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 21475 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

В Италии арестованы подозреваемые в финансировании ХАМАС под видом сборов для гражданских палестинцев

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Италии арестованы девять человек, подозреваемых в сборе 7 млн евро под видом гуманитарной помощи, которые на самом деле переводились боевикам ХАМАС. Более 70% пожертвований шли на финансирование военного крыла ХАМАС и поддержку семей террористов.

В Италии арестованы подозреваемые в финансировании ХАМАС под видом сборов для гражданских палестинцев

В Италии полиция арестовала девять человек, подозреваемых в сборе около 7 млн евро под видом гуманитарной помощи для гражданских палестинцев, но фактически средства переводили боевикам ХАМАС. Об этом 27 декабря сообщила BBC, пишет УНН.

По данным следствия, более 70% собранных пожертвований шли на финансирование военного крыла палестинской террористической группировки ХАМАС, а также на поддержку семей смертников и задержанных за террористическую деятельность.

Полиция провела аресты и изъяла активы на сумму более 8 млн евро. За операцию отвечали контртеррористическая полиция и финансовые подразделения Италии.

Расследование началось после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Следователи установили, что сеть сбора средств имела штаб-квартиру в Генуе и филиал в Милане.

Среди арестованных – президент Палестинской ассоциации в Италии Мохаммад Ханнун, который ранее отрицал причастность к финансированию ХАМАС. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози подчеркнул необходимость соблюдения презумпции невиновности на этом этапе расследования.

Евгений Царенко

Новости Мира
Обыск
Израиль
благотворительность
Милан
Италия