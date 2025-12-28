В Италии арестованы подозреваемые в финансировании ХАМАС под видом сборов для гражданских палестинцев
Киев • УНН
В Италии арестованы девять человек, подозреваемых в сборе 7 млн евро под видом гуманитарной помощи, которые на самом деле переводились боевикам ХАМАС. Более 70% пожертвований шли на финансирование военного крыла ХАМАС и поддержку семей террористов.
В Италии полиция арестовала девять человек, подозреваемых в сборе около 7 млн евро под видом гуманитарной помощи для гражданских палестинцев, но фактически средства переводили боевикам ХАМАС. Об этом 27 декабря сообщила BBC, пишет УНН.
По данным следствия, более 70% собранных пожертвований шли на финансирование военного крыла палестинской террористической группировки ХАМАС, а также на поддержку семей смертников и задержанных за террористическую деятельность.
Полиция провела аресты и изъяла активы на сумму более 8 млн евро. За операцию отвечали контртеррористическая полиция и финансовые подразделения Италии.
Расследование началось после нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Следователи установили, что сеть сбора средств имела штаб-квартиру в Генуе и филиал в Милане.
Среди арестованных – президент Палестинской ассоциации в Италии Мохаммад Ханнун, который ранее отрицал причастность к финансированию ХАМАС. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози подчеркнул необходимость соблюдения презумпции невиновности на этом этапе расследования.