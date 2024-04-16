На фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. В общем, враг нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Новое, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб