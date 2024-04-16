На фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202522 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195135 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194885 просмотра

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189563 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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На фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на линии соприкосновения произошло 104 боевых столкновения, во время которых противник нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, а также совершил 79 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  10700 просмотра
На фронте произошло 104 боевых столкновения - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 16 авиаударов по российским войскам, целями которых были скопления личного состава, зенитно-ракетные комплексы, пункт управления, артиллерийские установки и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Война •   •  10926 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

Байден обсудил с премьером Чехии поддержку Украины

Байден и премьер-министр Чехии Фиала обсудили альянсы НАТО, укрепление обороноспособности Чехии, непоколебимую поддержку Украины против российского вторжения и подписание меморандума о защите демократических институтов от иностранной дезинформации.

Война •   •  15337 просмотра
Байден обсудил с премьером Чехии поддержку Украины

Сегодня Международный день борьбы с детским рабством: как украинским детям не оказаться в зоне риска

По оценкам различных неправительственных организаций, сейчас до девяти миллионов детей в мире находятся в современном рабстве. В понятие детского рабства включаются такие категории как торговля детьми, сексуальная эксплуатация детей, дети-солдаты, брак с детьми и домашнее рабство детей.

Общество •   •  11223 просмотра
Сегодня Международный день борьбы с детским рабством: как украинским детям не оказаться в зоне риска

Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 ударных беспилотников "шахед-131/136", запущенных из Крыма в ночь на 16 апреля над разными регионами Украины.

Анонсы •   •  17937 просмотра
Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция в Украине эксплуатируется неквалифицированным и ненадлежащим образом подготовленным персоналом без надлежащих лицензий, что создает угрозу для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Война •   •  18802 просмотра
США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня голоса. Голос человека так же абсолютно уникален, как и отпечатки пальцев. Специалисты утверждают, что по голосу можно определить характер человека, а также возраст, вес, рост, и даже его социальный статус.

УНН Lite •   •  22120 просмотра
Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.

Экономика •   •  16310 просмотра
Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

Соединенные Штаты не будут сбивать российские беспилотники над Украиной, зато будут предоставлять оружие и средства противовоздушной обороны украинским военным.

Война •   •  48553 просмотра
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

На заводе General Dynamics в Скрентоне, штат Пенсильвания, который производит артиллерийские снаряды для армии США, вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили, обошлось без жертв.

Общество •   •  27145 просмотра
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США