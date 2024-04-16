Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня голоса. Голос человека так же абсолютно уникален, как и отпечатки пальцев. Специалисты утверждают, что по голосу можно определить характер человека, а также возраст, вес, рост, и даже его социальный статус.