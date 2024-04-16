Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  202359 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195013 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194842 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189526 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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9 апреля 2024, 13:31  •  399120 просмотра

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 16 авиаударов по российским войскам, целями которых были скопления личного состава, зенитно-ракетные комплексы, пункт управления, артиллерийские установки и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Война •   •  892 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

Байден обсудил с премьером Чехии поддержку Украины

Байден и премьер-министр Чехии Фиала обсудили альянсы НАТО, укрепление обороноспособности Чехии, непоколебимую поддержку Украины против российского вторжения и подписание меморандума о защите демократических институтов от иностранной дезинформации.

Война •   •  3362 просмотра
Байден обсудил с премьером Чехии поддержку Украины

Сегодня Международный день борьбы с детским рабством: как украинским детям не оказаться в зоне риска

По оценкам различных неправительственных организаций, сейчас до девяти миллионов детей в мире находятся в современном рабстве. В понятие детского рабства включаются такие категории как торговля детьми, сексуальная эксплуатация детей, дети-солдаты, брак с детьми и домашнее рабство детей.

Общество •   •  3115 просмотра
Сегодня Международный день борьбы с детским рабством: как украинским детям не оказаться в зоне риска

Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 ударных беспилотников "шахед-131/136", запущенных из Крыма в ночь на 16 апреля над разными регионами Украины.

Анонсы •   •  5441 просмотра
Силы ПВО ночью уничтожили 9 из 9 ударных беспилотников

США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция в Украине эксплуатируется неквалифицированным и ненадлежащим образом подготовленным персоналом без надлежащих лицензий, что создает угрозу для безопасной эксплуатации ядерного объекта.

Война •   •  6826 просмотра
США обеспокоены, что оккупированной Запорожской АЭС занимается неквалифицированный персонал

Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня голоса. Голос человека так же абсолютно уникален, как и отпечатки пальцев. Специалисты утверждают, что по голосу можно определить характер человека, а также возраст, вес, рост, и даже его социальный статус.

УНН Lite •   •  6902 просмотра
Всемирный день голоса, День "Спасите слона", День пижамы на работе. Что еще можно отметить 16 апреля

Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

В 2023 году президент США Джо Байден и его жена Джилл заработали 620 000 долларов, уплатили 146 600 долларов федерального подоходного налога и 34 400 долларов налогов штатов, а также пожертвовали 20 000 долларов 17 благотворительным организациям, в том числе 5 000 долларов Фонду Бо Байдена.

Экономика •   •  5260 просмотра
Байден и его жена заработали в прошлом году $620 тысяч

США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

Соединенные Штаты не будут сбивать российские беспилотники над Украиной, зато будут предоставлять оружие и средства противовоздушной обороны украинским военным.

Война •   •  14273 просмотра
США не будут сбивать дроны над Украиной - Кирби

В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

На заводе General Dynamics в Скрентоне, штат Пенсильвания, который производит артиллерийские снаряды для армии США, вспыхнул небольшой пожар, но его быстро потушили, обошлось без жертв.

Общество •   •  13040 просмотра
В Пенсильвании вспыхнул завод по производству снарядов для армии США

BBC: Европейские компании помогают России строить корабли

Европейские компании продолжают поставлять компоненты на российские верфи, строящие корабли ВМФ, несмотря на санкции, помогая России укреплять свой военный потенциал.

Война •   •  13937 просмотра
BBC: Европейские компании помогают России строить корабли