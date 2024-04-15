В Бахмутском и Новопавловском направлениях продолжаются ожесточенные бои - Генштаб

87 боевых столкновений за сутки произошло в Украине в понедельник. Более полусотни атак пришли на Бахмутское и Новопавловское направления - они остаются самыми горячими участками фронта. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

В течение суток зафиксировано 87 боевых столкновений. В общем, враг нанес 15 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. - говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Детали

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки возле Тернов.

На Бахмутском направлении наши воины дали отпор врагу 27 раз. Оккупанты в очередной раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение, и прорвать оборону у Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Спирного, Нового, Ивановского, Клищеевки и Андреевки в Донецкой области.

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На Авдеевском направлении украинские защитники не дали россиянам вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Семеновки, Уманского и Первомайского. Там россияне атаковали при поддержке авиации 12 раз.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Новомихайловки, Победы, Водяного и Урожайного. Здесь в понедельник было отражено 26 атак врага. Несмотря на активные наступления захватчиков под прикрытием авиации украинские защитники не сдают позиций.

На Ореховском направлении армейцы рф 5 раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области, а также севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

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На Херсонском направлении враг также не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток там состоялось 4 боевых столкновения у Крынков Херсонской области. Для россиян все штурмы неудачные.

Дополнительно

Также в понедельник авиация Сил обороны нанесла два удара по позициям россиян и попала в один пункт управления противника.

А бойцы из подразделений ракетных войск испепелили одну артсистему россиян, и поразили 4 пункта управления БПЛА и три района сосредоточения личного состава оккупантов.