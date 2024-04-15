Не осталось ни одного целого дома: ВСУ показали, как вс рф уничтожили село Работино

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Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля
Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена в течение выходных, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.
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Российские войска обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области, в том числе ракетами С-300, авиационными бомбами и РСЗО "Смерч", повредив 63 гражданских объекта и убив одну женщину.
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