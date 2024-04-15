Не осталось ни одного целого дома: ВСУ показали, как вс рф уничтожили село Работино

Силы обороны юга опубликовали видео, в котором подтверждается длительное уничтожение российскими захватчиками села Работино, - ни одного уцелевшего дома, население выехало, спасаясь от действий российской армии, передает УНН.

Такое лицо имеет "русский мир". Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет. - говорится в заметке на странице Сил обороны юга Украины.

Отмечается, что в селе Работино не осталось ни одного целого дома; спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать.

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Именно так "асвабадители" освобождают наши территории...освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и прочь от жизни. А потом, щеголяя на руинах, отчитываются об "успехах на фронте", - подчеркивает Telegram Сил обороны юга Украины.

Напомним,

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