Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, сбросила более 10 мин

По Харькову за сутки ударов рф не фиксировали, по области враг атаковал с авиации, есть погибшая - ОВА

В Харьковской области около 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам, а еще 6 - ударам российской авиации с использованием УМЗД-Д30 и КАБ, в результате чего были повреждены жилые дома, частное предприятие, одна женщина погибла, еще одна получила ранения.