Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  179977 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  175673 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  177278 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  183866 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127984 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138096 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162494 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140041 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134637 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  118023 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Российские войска продвинулись в районе Часового Яра и Новобахмутовки на фоне интенсивных боев к западу от Бахмута, согласно обновленной карте DeepState.

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Россияне вывозят промышленное оборудование с оккупированных территорий Донецкой области под видом металлолома и отправляют его в Россию.

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С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома - сопротивление

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен непосредственно в стриминговом сервисе, с такими функциями, как регулировка темпа, фильтрация по жанрам и настройкам, а также создание ремиксов для конкретных сценариев, например, тренировок.

Технологии •   •  10936 просмотра
Spotify разрабатывает инструменты, которые позволят пользователям делать ремиксы песен

В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами

У побережья северной Бразилии была найдена лодка с разложенными телами, что стало поводом для расследования федеральных властей.

Криминал и ЧП •   •  11743 просмотра
В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами

Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Амман, Бейрут, Эрбиль и Тель-Авив как минимум до понедельника и изменила маршруты, чтобы избежать воздушного пространства над Израилем, Иорданией и Ираком на фоне эскалации напряженности после нападения Ирана на Израиль.

Общество •   •  12914 просмотра
Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

В Днепре слышны звуки взрывов

В Днепре, Украина, прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе баллистического оружия с востока.

Война •   •  12887 просмотра
В Днепре слышны звуки взрывов

Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

Украина нанесла удар по российскому военному штабу в оккупированном Луганске британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, нанеся мощный удар по возможностям командования и контроля России в регионе.

Война •   •  15607 просмотра
Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

По словам неназванных западных чиновников, Израиль вскоре ответит на удар Ирана, в то время как США подталкивают Израиль к отказу от эскалации конфликта.

Война •   •  15278 просмотра
WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

Представитель Израиля в ООН вспомнил слова Зеленского о том, что действия Ирана и России представляют угрозу для мира, и призвал Совет Безопасности прислушаться к тревожному звонку президента Украины.

Война •   •  14671 просмотра
Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты

Пять собак-терапевтов начали работать в аэропорту Стамбула, чтобы помочь снять стресс у тревожных пассажиров, позволяя им взаимодействовать со специально обученными собаками в определенные часы.

Общество •   •  13623 просмотра
В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты