Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки - DeepState

Карта обновлена: враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки. Об этом информирует канал основательной аналитики DeepState, передает УНН.

Детали

Продолжаются бои в районе Бердичев, Часового Яра, Старомайорского и Красногоровки.

Подробнее с ситуацией можно ознакомиться с помощью карты.

Напомним,

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, российская армия использует численное преимущество и различные мотивационные факторы, среди которых действуют расстрелы. Они пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, в частности, захватить Часов Яр.

Вражеские силы заняли Богдановку и продвинулись возле 3 населенных пунктов - DeepState