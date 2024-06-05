Жесткие бои продолжаются в районе Купянска и Волчанска: Сырский посетил позиции военных на направлениях Восточного фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообщался с военными в районе активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях Восточного фронта. Об этом генерал рассказал в своем Facebook, передает УНН.

Детали

Противник продолжает проведение наступательных действий, сосредотачивая основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, харьковском направлениях. Кроме того, проводит активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к временному Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов - рассказал Сырский.

По его словам, на других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растяжения линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения переброски их на другие участки ведения боевых действий.

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В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб.

На Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону глубокое - Липцы, но несет значительные потери и не имеет успеха. в Волчанске наша главная задача на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий - подчеркнул в главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что сейчас сложилась сложная ситуация в районе Купянска. Там противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений, поэтому в районе продолжаются жесткие бои. Задача ВСУ-остановить врага и заставить перейти его к обороне.

Моя задача-обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть шансы сменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают все возможное для этого - подчеркнул Александр Сырский.

Кроме того, главнокомандующий отметил эффективную работу большинства командиров и штабов. По его словам, командиры подразделений в полном объеме владеют обстановкой, умело применяют все виды вооружения, особенно ударные дроны всех типов.

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Напомним

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