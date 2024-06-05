С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб

С начала суток продолжается бой в районе Волчанска Харьковской области. Ситуация контролируемая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оперативная информация по состоянию на 10: 30 5 июня.

На Харьковском направлении с начала суток продолжается бой в районе Волчанска. Ситуация контролируемая. Наши защитники продолжают меры по усилению переднего края обороны - говорится в сообщении.

Сообщается, что по уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 127 человек, из них 41 – безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили танк, четыре артиллерийские системы, 15 БпЛА, 15 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражены два склада с боеприпасами и 21 укрытие личного состава.

Дополнение

Представитель оперативно-стратегической группировки войск" Хортица " Назар Волошин 31 мая сообщал, что украинские защитники контролируют 70% Волчанска.