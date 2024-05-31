Українські захисники контролюють 70% Вовчанська, у місті тривають вуличні бої - Волошин

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку. І хоча ворог намагається знайти можливість закріпитися у Вовчанську, до 70% міста наразі контролюють українські захисники. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає кореспондент УНН.

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Волошин розповів, що на Харківському напрямку за минуло добу відбулося 3 боєзіткнення з ворогом. Було відбито 3 ворожих атаки. На початку цієї доби ворог не проводив активних дій.

За вчорашню добу ворог наніс по позиціям українських захисників 22 авіаудари, здійснив 35 ударів дронами-камікадзе та близько 250 артобстрілів.

На цьому напрямку ворог обрав тактику уражати наші позиції вогнем артилерії та ударами КАБів, тому Харківщина потерпає від ракетних та авіаційних ударів, які терористи наносять керованими авіабомбами - розповів Волошин.

Також за його словами, ворог намагається підтримати штурмові групи за рахунок маневрування резервами. Є інформація про переміщення ворожих підрозділів, які належать до 44 та 11 армійських корпусів, які ворог намагається залучити до проведенням бойових дій. Але сил для наступу у ворога наразі не вистачає.

Він додав, що ЗСУ контролюють дії ворога та не дають йому ані просунутися, ані закріпитися у Вовчанську. За його словами на поточний момент понад 70% Вовчанська залишають під контролем ЗСУ.

Тривають вуличні бої, росіяни намагаються просуватися малими групами, щоб закріпитися на території, але успіху не мають - сказав Волошин.

Він підсумував, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на напрямку, завдавши ворогу численних втрат та зірвавши його плани. Також він повідомив, що ворог зараз може проводити перегрупування, намагаючись наповнювати війська резервами, а ЗСУ, в свою чергу, максимально задають втрат як живій силі, так і логістичним ворожим підрозділам.

Нагадаємо

Сили оборони України намагаються не допустити просування противника на Покровському напрямку, в той час як ситуація в районі Діброви на Лиманському напрямку залишається напруженою, з початку доби на фронті сталося 26 бойових зіткнень.

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