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Харківщина: росіяни можуть активізуватись на Золочівському напрямку, влада готова до можливої евакуації

Харківщина: росіяни можуть активізуватись на Золочівському напрямку, влада готова до можливої евакуації

Київ • УНН

 • 24073 перегляди

Влада Харківської області уважно стежить за ситуацією на Золочівському напрямку і готова за необхідності евакуювати населення через побоювання можливої активізації дій противника.

На Золочівському напрямку існують певні занепокоєння через потенційну активізацію дій ворога. Влада уважно стежить за діями противника і готова вжити всі необхідні заходи, включаючи можливу евакуацію населення у разі загрози. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНН.

По Золочівському напрямку у нас певні занепокоєння є. Ворог може активізувати там свої дії. Ми слідкуємо за поведінкою противника. Готові вживати будь-яких заходів, зокрема щодо евакуації населення 

- сказав Синєгубов.

Нагадаємо

Російські війська накопичуються на кордоні, ймовірно, для поповнення втрат на Куп'янському та Вовчанському фронтах, де українські війська успішно стримують інтенсивні російські атаки.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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