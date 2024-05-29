Харьковщина: россияне могут активизироваться на Золочевском направлении, власть готова к возможной эвакуации

На Золочевском направлении существуют определенные беспокойства из-за потенциальной активизации действий врага. Власти внимательно следят за действиями противника и готовы принять все необходимые меры, включая возможную эвакуацию населения в случае угрозы. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

По Золочевскому направлению у нас определенные беспокойства есть. враг может активизировать там свои действия. Мы следим за поведением противника. Готовы принимать любые меры, в частности по эвакуации населения - сказал Синегубов.

Напомним

Российские войска накапливаются на границе, вероятно, для восполнения потерь на Купянском и Волчанском фронтах, где украинские войска успешно сдерживают интенсивные российские атаки.

Готовимся к дальнейшей активности врага: Зеленский заслушал доклады главкома, начальника Генштаба и министра обороны