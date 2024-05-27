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Синєгубов про скупчення військ на кордоні: ворог скоріше за все буде задіювати їх на Вовчанському або Куп'янському напрямках

Синєгубов про скупчення військ на кордоні: ворог скоріше за все буде задіювати їх на Вовчанському або Куп'янському напрямках

Київ • УНН

 • 15853 перегляди

Російські війська накопичуються на кордоні, ймовірно, для поповнення втрат на Куп'янському та Вовчанському фронтах, де українські війська успішно стримують інтенсивні російські атаки.

Скупчення російських військ на кордоні можуть бути задіяні на Куп'янському та Вовчанському напрямках, адже ворог змушений постійно поповнювати свої ресурси через великі втрати. Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Це резерви, які ворог скоріше за все буде задіювати їх на Вовчанському, або на Куп’янському напрямках, тому що ЗСУ завдають ворогу досить великі втрати, це як і жива сила, так і броньована техніка. Для того, щоб продовжувати тиснути, їм потрібно постійно поповнюватись. Так, певне скупчення військ є, і воно не критичне

- сказав Синєгубов.

Він зазначив, що на Куп'янському напрямку ворог значно активізував свої наступальні дії, здійснюючи до 20 атак на добу. Проте, наші воїни успішно стримують росіян на всіх фронтах.

Нагадаємо

На Харківському напрямку на окремих ділянках Сили оборони мають успіх. На Куп’янському напрямку напружена ситуація в районі Петропавлівки. Триває бій у районі Греківки. 

Ірина Колеснік

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