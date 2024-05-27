Синегубов о скоплении войск на границе: враг скорее всего будет задействовать их на Волчанском или Купянском направлениях

Скопление российских войск на границе может быть задействовано на Купянском и Волчанском направлениях, ведь враг вынужден постоянно пополнять свои ресурсы из-за больших потерь. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Это резервы, которые враг скорее всего будет задействовать их на Волчанском, или на Купянском направлениях, потому что ВСУ наносят врагу достаточно большие потери, это как и живая сила, так и бронированная техника. Для того, чтобы продолжать оказывать давление, им нужно постоянно пополняться. Да, определенное скопление войск есть, и оно не критическое - сказал Синегубов.

Он отметил, что на Купянском направлении враг значительно активизировал свои наступательные действия, осуществляя до 20 атак в сутки. Однако, наши воины успешно сдерживают россиян на всех фронтах.

Напомним

На Харьковском направлении на отдельных участках Силы обороны имеют успех. На Купянском направлении напряженная ситуация в районе Петропавловки. Продолжается бой в районе Грековки.