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Сили оборони на Харківському напрямку мають успіх на окремих ділянках - Генштаб

Сили оборони на Харківському напрямку мають успіх на окремих ділянках - Генштаб

Київ • УНН

 • 38090 перегляди

На окремих ділянках Харківського напрямку Збройні сили України досягли успіхів, відбивши атаки та завдавши противнику значних втрат, тоді як на Куп'янському та інших напрямках ситуація залишається напруженою і тривають бойові зіткнення.

На Харківському напрямку на окремих ділянках Сили оборони мають успіх. На Куп’янському напрямку напружена ситуація в районі Петропавлівки. Триває бій у районі Греківки.  Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Так, Генштаб інформує про ситуацію станом на 10:30 27 травня.

Від початку цієї доби відбулося 29 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 706 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, у тому числі 24 – із застосуванням РСЗВ. Ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням семи керованих авіабомб. Ще 51 раз окупанти атакували дронами-камікадзе.

На Харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх

- йдеться у повідомленні.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. Крім того, наші воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, дев’ять БпЛА та 11 автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника.

На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. 

"Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована", - вказали у Генштабі. 

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 114 осіб, з них 42 – безповоротні. Знищено одну зенітну установку, одну МТ-ЛБ та два склади боєприпасів. Пошкоджено ще одну артсистему противника.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмових дій загарбників. Зупинено три атаки. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена, запевнили в Генеральному штабі. 

На Краматорському напрямку противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

На Покровському напрямку, як повідомляється, Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 263 особи убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, шість бойових броньованих машин, два авто та два міномети. Крім того, пошкоджено один танк, БТР та три автомобілі.

На Курахівському напрямку триває чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. В Генштабі зауважили, що ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони. 

На Времівському напрямку сьогодні ведеться оборонний бій неподалік Старомайорського. Як повідомляється, ситуація так контрольована.

На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не відбувалося. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції ЗСУ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.

На Придніпровському напрямку, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.

Євлаш: росіяни практикують використання "холостих" літаків для масовки27.05.24, 11:02 • 22778 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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