Євлаш: росіяни практикують використання "холостих" літаків для масовки
Київ • УНН
росіяни практикують використання "холостих" літаків, коли під час масованих злетів МіГів насправді ракети несуть не всі винищувачі.
"Холості" літаки для створення видимості масованої атаки входять у практику навчань та відпрацювання завдань росіян. Скорочення тривалості повітряних тривог під час польотів МіГів також може свідчити про тренувальний характер дій ворога. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Відслідковується практика використання "холостих" літаків для масовки. Вони можуть використовувати, до прикладу, п'ять МіГів, а відбувається лише два пуски. Це відбувається з різною метою, наприклад для навчання пілотів чи відпрацювання певних комплексних завдань. Тобто цілі різні, але практика така є
За його словами, пояснення того, чому тривалість повітряної тривоги під час злету літаків типу МіГ скоротилась, також пов’язана із навчанням росіян.
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