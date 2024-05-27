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Євлаш: росіяни практикують використання "холостих" літаків для масовки

Євлаш: росіяни практикують використання "холостих" літаків для масовки

Київ • УНН

 • 22778 перегляди

росіяни практикують використання "холостих" літаків, коли під час масованих злетів МіГів насправді ракети несуть не всі винищувачі.

"Холості" літаки для створення видимості масованої атаки входять у практику навчань та відпрацювання завдань росіян. Скорочення тривалості повітряних тривог під час польотів МіГів також може свідчити про тренувальний характер дій ворога. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Відслідковується практика використання "холостих" літаків для масовки. Вони можуть використовувати, до прикладу, п'ять МіГів, а відбувається лише два пуски. Це відбувається з різною метою, наприклад для навчання пілотів чи відпрацювання певних комплексних завдань. Тобто цілі різні, але практика така є

- каже Євлаш.

За його словами, пояснення того, чому тривалість повітряної тривоги під час злету літаків типу МіГ скоротилась, також пов’язана із навчанням росіян.

Нагадаємо

Постійності в масованих атаках в росіян немає. Окупанти вимушені накопичувати свої ракети та планувати удари по  Україні.

У Криму вражено два МіГ-31, С-400 і склад із паливом - росЗМІ16.05.24, 10:00 • 100908 переглядiв

Ірина Колеснік

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