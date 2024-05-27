Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

"Холостые" самолеты для создания видимости массированной атаки входят в практику учений и отработки задач россиян. Сокращение продолжительности воздушных тревог во время полетов МиГов также может свидетельствовать о тренировочном характере действий врага. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Отслеживается практика использования "холостых" самолетов для массовки. Они могут использовать, к примеру, пять МиГов, а происходит только два пуска. Это происходит с разной целью, например для обучения пилотов или отработки определенных комплексных задач. То есть цели разные, но практика такая есть - говорит Евлаш.

По его словам, объяснение того, почему продолжительность воздушной тревоги во время взлета самолетов типа МиГ сократилась, также связана с обучением россиян.

Напомним

Постоянства в массированных атаках у россиян нет. Оккупанты вынуждены накапливать свои ракеты и планировать удары по Украине.

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