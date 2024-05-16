В Крыму поражены два МиГ-31, С-400 и склад с топливом - росСМИ

Во временно оккупированном Крыму ЗРК-С-400, 2 самолёта МиГ-31, и склад горюче-смазочных материалов на военном аэродроме "Бельбек" поражены в результате атаки накануне, 2 российских военнослужащих погибли, 13 пострадали, сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Детали

Как указывает телеграм-канал, ему удалось выяснить последствия массированной ракетной атаки на оккупированный Крым в ночь с 14 на 15 мая.

"Как сообщают источники ASTRA в экстренных службах региона, сначала атака была совершена на военный аэродром "Бельбек" в Севастополе. (...) В результате ракетного удара на аэродроме были уничтожены два истребителя-перехватчика МиГ-31, также сгорел склад горюче-смазочных материалов. Пострадали 11 российских военнослужащих", - указывает телеграм-канал.

"Чуть позднее, ближе к утру 15 мая ракета ударила по ЗРК С-400 "Триумф" уже в районе села Вишневое. После атаки ЗРК загорелся. 2 военнослужащих погибли, 2 получили ранения", - сообщает телеграм-канал.

В минобороны рф отчитались, что в ночь с 14 на 15 мая средства росПВО уничтожили над оккупированным Крымом 10 оперативно-тактических ракет. О потерях и повреждениях в ходе атаки российское ведомство не заявляло. Росвоенкоры сообщали о погибших и раненых, но не уточняли об их количестве и других деталях.

В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"