У Криму вражено два МіГ-31, С-400 і склад із паливом - росЗМІ
Київ • УНН
В окупованому Криму вражено російський ЗРК С-400, 2 винищувачі МіГ-31 і склад палива.
У тимчасово окупованому Криму ЗРК-С-400, 2 літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів на військовому аеродромі "Бельбек" вражені в результаті атаки напередодні, 2 російських військовослужбовців загинули, 13 постраждали, повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
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Як вказує телеграм-канал, йому вдалося з'ясувати наслідки масованої ракетної атаки на окупований Крим у ніч із 14 на 15 травня.
"Як повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах регіону, спочатку атаку було здійснено на військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі. (...) Унаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців", - вказує телеграм-канал.
"Трохи пізніше, ближче до ранку 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" уже в районі села Вишневе. Після атаки ЗРК загорівся. 2 військовослужбовців загинули, 2 дістали поранення", - повідомляє телеграм-канал.
У міноборони рф відзвітували, що в ніч із 14 на 15 травня засоби росППО знищили над окупованим Кримом 10 оперативно-тактичних ракет. Про втрати і пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло. Росвійськкори повідомляли про загиблих і поранених, але не уточнювали про їхню кількість та інші деталі.
У районі аеродрому Бельбек під окупованим Севастополем уночі було голосно, місцеві кажуть, досі "щось горить"15.05.2024, 08:51 • 26990 переглядiв