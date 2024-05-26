росіяни вимушені накопичувати ракети, планувати удари – Євлаш
Київ • УНН
Росіяни змушені накопичувати ракети і планувати удари по Україні через відсутність послідовності у своїх масованих атаках, заявив речник Військово-повітряних сил України Ілля Євлаш.
Постійності в масованих атаках в росіян немає. Окупанти вимушені накопичувати свої ракети та планувати удари по Україні. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми бачимо, що постійності в таких атак в них немає. Вони вимушені накопичувати свої ракети, планувати свої удари. Зараз ми бачили, що вони останнім часом застосовують свої зенітні ракетні комплекси С-300 для того, щоб бити по прифронтовим територіям
Доповнення
Повітряні Сили у ніч на неділю, 26 травня, збили 12 російських ракет та 31 ударний БПЛА у дев’яти областях України.
Під час нічної атаки окупантів в межах Хмельницької області сили ППО збили 6 БпЛА й 1 ракету.