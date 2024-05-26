Нічна атака рф: на Хмельниччині збили 6 БпЛА й 1 ракету
Київ • УНН
Під час нічної атаки російських військ у Хмельницькій області українські сили протиповітряної оборони збили 6 безпілотників та 1 ракету.
Під час нічної атаки окупантів в межах Хмельницької області сили ППО збили 6 БпЛА й 1 ракету.
Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін, передає УНН.
Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО збили 6 БпЛА і 1 ракету. Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тис. абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі
Він зазначив, що на місці події працювали відповідні служби.
"Інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила. Дякую нашим ППО ЗСУ за захист неба!", - наголосив Тюрін.
Доповнення
Повітряні Сили у ніч на неділю, 26 травня, збили 12 російських ракет та 31 ударний БПЛА у дев’яти областях України.