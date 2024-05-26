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Нічна атака рф: на Хмельниччині збили 6 БпЛА й 1 ракету

Нічна атака рф: на Хмельниччині збили 6 БпЛА й 1 ракету

Київ • УНН

 • 31489 перегляди

Під час нічної атаки російських військ у Хмельницькій області українські сили протиповітряної оборони збили 6 безпілотників та 1 ракету.

Під час нічної атаки окупантів в межах Хмельницької області сили ППО збили 6 БпЛА й 1 ракету.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА (ОВА) Сергій Тюрін, передає УНН.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО збили 6 БпЛА і 1 ракету. Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тис. абонентів. Наразі усі споживачі підключені до енергомережі

- написав Тюрін в Telegram. 

Він зазначив, що на місці події працювали відповідні служби.

"Інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила. Дякую нашим ППО ЗСУ за захист неба!", - наголосив Тюрін.

Доповнення

Повітряні Сили у ніч на неділю, 26 травня, збили 12 російських ракет та 31 ударний БПЛА у дев’яти областях України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
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