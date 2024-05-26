Ночная атака рф: в Хмельницкой области сбили 6 БпЛА и 1 ракету

Во время ночной атаки оккупантов в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА (ОГА) Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в пределах области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету. Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тыс. абонентов. Сейчас все потребители подключены к энергосети - написал Тюрин в Telegram.

Он отметил, что на месте происшествия работали соответствующие службы.

"Информация о травмированных и разрушениях не поступала. Спасибо нашим ПВО ВСУ за защиту неба!", - подчеркнул Тюрин.

Дополнение

Воздушные Силы в ночь на воскресенье, 26 мая, сбили 12 российских ракет и 31 ударный БПЛА в девяти областях Украины.